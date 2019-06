Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190627-2: Paketauslieferer bestohlen - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Unbekannter öffnete den Wagen und stahl zwei Pakete.

Das Fahrzeug des Paketauslieferers parkte am Mittwoch (26. Juni) um 13:10 Uhr in der Straße "An St. Germanus". Der Fahrer lieferte dort Pakete aus, als er einen Mann sah, der sich aus dem unverschlossenen Kofferraum des Lieferwagens zwei Pakete nahm und flüchtete. Der Täter trug ein rotes Oberteil und eine lange schwarze Hose.

Drei Streifenwagen beteiligten sich an der Fahndung nach dem Mann. Die Absuche blieb erfolglos. Daher bittet die Polizei um die Mithilfe aus der Bevölkerung und fragt: Wer kann Angaben zum Täter machen? Hinweis bitte telefonisch unter 02233 52-0. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell