Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mäharbeiten - Stein schleudert gegen Autoscheibe

Kaiserslautern (ots)

Eine 63-Jährige befuhr mit ihrem PKW am Mittwochmorgen die Jacob-Pfeiffer-Straße in Richtung "Centrum". Währenddessen führte dort ein Mitarbeiter der Stadt Mäharbeiten aus. Als die Frau an der Örtlichkeit vorbeifuhr, wurde ein Stein gegen die rechte Seitenscheibe des Autos geschleudert, die hierdurch zu Bruch ging. Verletzt wurde niemand. |scl

