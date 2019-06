Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Gehlenberg - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Dienstag, 25. Juni 2019, kam es um 13.10 Uhr in Gehlenberg/Neuvress an der Kreuzung der Ginsterstraße und Mühlenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Bösel fuhr auf der Ginsterstraße und wollte die Münsterstraße überqueren. Hierbei übersah er einen 23-jährigen Pkw-Fahrer aus Friesoythe, der von rechts kam. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Es entstand Sachschaden in Höhe von 20000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Markhausen - Verkehrsunfall mit teilweise schwer verletzten Personen

Am Dienstag, 25. Juni 2019, kam es um 22.40 Uhr auf der Straße An der Riede zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg wollte mit seinen beiden 19 und 26 Jahre alten Beifahrern zu einem Wendemanöver ansetzen. Hierbei übersah er, dass ihn eine 26-jährige Pkw-Fahrerin aus Friesoythe überholen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Wagen des Cloppenburgers sich überschlug. Der Fahrer wurde schwer, die weiteren Beteiligten leicht verletzt. Die Fahrzeuge, an denen Sachschaden in Höhe von 6500 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden. Die L831 (An der Riede) wurde zeitweise voll gesperrt.

