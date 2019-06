Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Durch Unfall leichtverletzte Radfahrerin (33-1706)

Speyer (ots)

17.06.2019, 11:33 Uhr

Ein 40jähriger VW-Fahrer aus Speyer bog von der Franz-Kirrmeier-Straße aus nach rechts in den Ziegelofenweg ab. Hierbei übersah er eine 30jährige Radfahrerin aus Speyer, die dortigen Radweg berechtigt und bei Grünlicht in entgegengesetzte Richtung befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die Radfahrerin zog sich dabei mehrere Schürfwunden zu. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 1100EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell