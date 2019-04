Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Gartenhaus und Toilettenhäuschen in Pente in Brand gesetzt

Bramsche (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (06.29 Uhr) bemerkten Zeugen in einem Waldstück neben der B68 in Pente einen Lichtschein und alarmierten die Polizei. Als die Beamten in der Tonstraße an dem Waldweg zu einer dortigen Teichanlage eintrafen, stellten sie fest, dass eine Gartenhütte im Vollbrand stand. Die angeforderten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bramsche-Pente löschten die Flammen, konnten jedoch nicht verhindern, dass das Gartenhaus vollständig abbrannte und die angrenzenden Bäume in Mitleidenschaft gezogen wurden. In unmittelbarer Nähe entdeckte die Beamten zudem, dass ein Toilettenhäuschen durch Knallkörper mutwillig beschädigt worden war. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis ca. 09.20 Uhr an. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und den Bereich um das beschädigte Toilettenhaus. Im Rahmen der ersten Ermittlungen zu der Brandstiftung stellten die Beamten fest, dass Zeugen am Samstag, gegen 23 Uhr, laute Knallgeräusche aus dem Waldgebiet gehört haben. Weitere Zeugen, die im Bereich der B68 in Pente/des Waldweges verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Bramscher Polizei, Telefon 05461/915300.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell