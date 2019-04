Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf - Warneinrichtungen von Baustelle gestohlen

Bissendorf (ots)

Zwischen Sonntagvormittag und Montagmorgen entwendeten unbekannte Täter von einer Baustelle an der Wulftener Straße diverse Absperrbaken und -füße, Warnleuchten und Absperrschranken. Die Warneinrichtungen dürften mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden sein. Hinweise zu dem Diebstahl bitte an die Polizei in Melle, 05422 920600.

