POL-OS: Ankum - Audi bei Unfallflucht beschädigt - Verursacher lässt Fahrrad zurück (FOTO!)

Bei einer Unfallflucht, die sich am späten Freitagabend in der Hauptstraße zugetragen hat, wurde ein schwarzer Audi A3 beschädigt. Ein Unbekannter befuhr mit einem silberfarbenen Rad gegen 23.45 Uhr die Hauptstraße in Richtung Quittstraße. In Höhe der Hausnummer 18 stieß der Jugendliche gegen das auf einem Parkstreifen abgestellte Auto. Anschließend ließ der Unfallverursacher sein Fahrrad zurück und flüchtete mit seinem Begleiter zu Fuß in Richtung Schulstraße. Die Jugendlichen trugen Jeanshosen, dunkle Jacken bzw. Pullover und Basecaps. Bei dem zurückgelassenen Zweirad handelt es sich um ein silbernes Alu-Trekking-Rad. Wer Hinweise zu der Unfallflucht oder dem abgebildeten Fahrrad geben kann, meldet sich bitte bei der Bersenbrücker Polizei, Telefon 05439/9690.

