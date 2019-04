Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Wem gehören die abgebildeten Gegenstände?

Wallenhorst (ots)

Am 24.03.2019 beobachtete ein Zeuge zwischen 5 und 6 Uhr morgens einen unbekannten Mann, der mit den abgebildeten Gegenständen in Wallenhorst, am Fürstenauer Weg/ kurz vor Einmündung Pyer Kirchweg und später Sachsegge unterwegs war. Der Unbekannte hatte eine silberne Leiter, einen roten Rasenmäher "Ferrari", ein Damenrad "Kalkhoff" und ein Trekkingrad "Clipper" dabei. Als der Zeuge den unbekannten Mann (1,70m-1,75m, schlank, ca. 25 Jahre alt, dunkle Jeans, schwarze gesteppte Jacke mit Kapuze) ansprechen wollte, flüchtete dieser über die angrenzenden Felder. Die Gegenstände hatte er zuvor in einen Graben geworfen. Ermittlungen der Polizei Wallenhorst brachten keine Ergebnisse zu den Gegenständen, die vermutlich aus Diebstählen stammen. Daher veröffentlicht die Polizei die Fotos, um die rechtmäßigen Eigentümer zu ermitteln. Anrufe werden dazu unter 05407 817924 entgegengenommen.

