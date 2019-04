Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg - Erfolgreiche Fahndung nach Gelddieb

Bad Iburg (ots)

Anfang März entwendete ein Unbekannter in der Filiale eines Geldinstitutes Am Gografenhof das am Automaten ausgezahlte Bargeld eines älteren Mannes. Die Polizei Bad Iburg fahndete am Montag mit einem Foto nach dem Dieb - mit Erfolg. Zahlreiche Hinweise gingen bei den Ermittlern ein, und auch der Täter meldete sich. Bei dem Gesuchten handelt es sich um einen Anfang 30-jährigen Mann.

