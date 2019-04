Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - Kabel und Antennenmodule gestohlen

Quakenbrück (ots)

In der Hindenburgstraße wurden zwischen Freitagabend und Montagmittag von dem Gelände an einem Fernsehmast/ Telefonmast (nebst Technikhaus) diverse 3-5 m lange Kabelstücke eines 600 m langen Kabels und vier Antennenmodule gestohlen. Die Diebe dürften das Diebesgut über einen Zaun und die Bahnschienen zu einem größeren Fahrzeug transportiert haben, das vermutlich in der Straße hinter den Schienen geparkt war. Hinweise zu dem Diebstahl bitte an die Polizei in Quakenbrück unter 05431 90330.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell