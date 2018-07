FW-F: KGV Westhausen - 8 Gartenhütten haben gebrannt.

Frankfurt am Main (ots) - Ein Notarzt auf der Rückfahrt von einem Einsatz bemerkte starken Brandgeruch in der Ludwig-Landmann-Str. und alarmierte um 03:22 heute morgen die Feuerwehr zur Kontrolle. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen 2 Hütten der KGA im Vollbrand an 6 weiteren Hütten entstand ebenfalls teils erheblicher Brandschaden. Die Löscharbeiten zogen sich bis in den Morgen hin, die Löschwasserversorgung musste durch mehrere Großtanklöschfahrzeuge sichergestellt bzw. unterstützt werden. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Rödelheim, Hausen und Praunheim und die Berufsfeuerwehr waren mit 10 Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei ermittelt die Brandursachen. Informationen über Schadenhöhen liegen zurzeit nicht vor.

