POL-D: Einbruch in Pempelfort - Polizei "fahndet" mit Fotos nach wertvollen Uhren - 2.000 Euro Belohnung - Fotos hängen an

Düsseldorf (ots) - Einbruch in Pempelfort - Polizei "fahndet" mit Fotos nach wertvollen Uhren - 2.000 Euro Belohnung - Fotos hängen an

Nach einem Einbruch in eine Wohnung an der Wielandstraße in Pempelfort "fahndet" das Einbruchskommissariat der Düsseldorfer Polizei mit zwei Fotos nach zwei teuren Uhren. Die beiden Gegenstände wurden mit weiteren Wertsachen entwendet und sind seitdem verschwunden.

Die Tatzeit lag in der letzten Oktoberwoche. Der Eigentümer hat zur Wiederbeschaffung der Beute eine Belohnung von 2.000 Euro ausgesetzt. Insgesamt entstand ein Beuteschaden von etwa 60.000 Euro.

Bei den gezeigten Uhren handelt es sich um eine HUBLOT Big-Bang und eine IWC Portugieser (Ewiger Kalender).

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 14 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

