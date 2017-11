POL-D: Lichtenbroich: 14-jähriges Mädchen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Düsseldorf (ots) - Lichtenbroich: 14-jähriges Mädchen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Donnerstag, 16. November 2017, 18.37 Uhr

Nach den vorläufigen Ermittlungen der Polizei befuhr am Donnerstagabend eine 38-jährige Frau mit einem VW Golf den Kieshecker Weg in Richtung Flughafen. In Höhe der Haltestelle Parsevalstraße lief plötzlich ein junges Mädchen auf die Fahrbahn. Die Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und der Wagen erfasste die Jugendliche. Die 14-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Das angeforderte Unfallaufnahmeteam sicherte die Spuren.

