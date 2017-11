POL-D: Düsseldorfer Polizei und die Bundespolizei im Kampf gegen Taschendiebe - Erfolgreicher Schwerpunkteinsatz - Bilanz: Zahlreiche Festnahmen und Überprüfungen - Haftrichter

Düsseldorf (ots) - Düsseldorfer Polizei und die Bundespolizei im Kampf gegen Taschendiebe - Erfolgreicher Schwerpunkteinsatz - Bilanz: Zahlreiche Festnahmen und Überprüfungen - Haftrichter

Montag, 13. und Mittwoch, 15. November 2017

Die Düsseldorfer Polizei ist zusammen mit der Bundespolizei weiterhin aktiv im Einsatz gegen Taschendiebe. Bei dem Einsatz seit Anfang der Woche mit örtlichen Schwerpunkten im Bereich der Altstadt, Stadtmitte, der Messe, des Flughafens und des ÖPNV gelang am Montag und am Mittwoch die Festnahme von zehn verdächtigen Personen. Bei ihnen handelt es sich um bekannte Taschendiebe. Gegen eine Person lag ein Haftbefehl vor. Die Beschuldigten sollen mehrheitlich dem sogenannten beschleunigten Verfahren zugeführt werden. Die Polizei kündigt jetzt schon, insbesondere in der Vorweihnachtszeit, weitere Aktionen an.

Am Montag wurde ein 44-Jähriger bei der Messeanfahrt in einer Straßenbahn festgenommen. Er war den Fahndern bei zwei versuchten Delikten aufgefallen. Ebenfalls wurde ein 62-jähriger "internationaler" Taschendieb gestellt, der einen Messegast aus Australien bestohlen hatte. In der Messe selbst stellten die Fahnder zwei Männer aus Nordafrika (28 und 40 Jahre alt) die im Gastronomiebereich gemeinsam mit dem sogenannten "Stuhl an Stuhl Trick" arbeiteten. Der 40-Jährige ist außerdem professionell und international als Taschendieb mit falschen Personalien unterwegs.

Gestern ertappten die Beamten der Bundespolizei drei Taschendiebe aus Süd- bzw. Mittelamerika im Alter von 18, 50 und 56 Jahren in einem Zug. Sie gingen Zugreisende an und öffneten deren Rucksäcke. In einem Bankschließfach wurde außerdem in diesem Zusammenhang Bargeld sichergestellt. Am Nachmittag machten die Polizisten einen weiteren Täter aus Mittelamerika (57 Jahre alt) in der Messe dingfest. Auch in einem Hotel in der Innenstadt an der Immermannstraße erfolgte nach einem Hinweis die Festnahme eines 38-jährigen polizeibekannten Nordafrikaners. Bei einem weiteren Verdächtigen vollstreckten die Beamten einen Haftbefehl.

Hier die weitere Bilanz in Zahlen:

2 x Aufenthaltsermittlungen, 4 Berichte wegen des Antreffens von Verdächtigen, 10 Ansprachen von Verdächtigen, 91 Personenüberprüfungen, 14 Platzverweise.

Im Rahmen der Prävention führten die Beamten mehrere Hundert Beratungsgespräche durch und klärten zum Thema Taschendiebstahl auf.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell