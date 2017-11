POL-D: Düsseltal - Überfall auf Supermarkt - Täter auf der Flucht - Zeugen gesucht

Düsseldorf (ots) - Düsseltal - Überfall auf Supermarkt - Täter auf der Flucht - Zeugen gesucht

Mittwoch, 15. November 2017, 21.48 Uhr

Am Mittwochabend wurde eine Filiale eines Lebensmitteldiscounters in Düsseltal von einer unbekannten Person überfallen. Der mit einem Messer bewaffnete Täter konnte dabei mehrere Hundert Euro erbeuten und danach zu Fuß in Richtung Grunerstraße flüchten.

Gestern Abend gegen 21.50 Uhr betrat ein maskierter Mann einen Supermarkt an der Brehmstraße. Er bedrohte die Kassiererin mit einem Messer und forderte sie auf die Kasse zu öffnen. Der Täter griff in die Schublade und konnte mehrere Hundert Euro erbeuten. Danach verließ er das Geschäft und flüchtete in Richtung Grunerstraße.

Der Mann soll etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß und von schlanker Statur sein. Er hatte eine dunkelblaue Wollmütze mit Augenschlitzen über das Gesicht gezogen und war bekleidet mit einer dunklen Steppjacke und dunklen Handschuhen. Dazu trug er eine dunkle Stofftasche oder einen dunklen Rucksack bei sich. Er sprach akzentfreies Deutsch.

Hinweise werden an das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter 0211-8700 erbeten.

