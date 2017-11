POL-D: Tödlicher Verkehrsunfall in Heerdt - 70 Jahre alter Mann starb an der Unfallstelle

Düsseldorf (ots) - Tödlicher Verkehrsunfall in Heerdt - 70 Jahre alter Mann starb an der Unfallstelle

Mittwoch, 15. November 2017, 16.15 Uhr

Nach den ersten Ermittlungen der Polizei stellte eine 47 Jahre alte Frau ihren Nissan in einem Parkhaus eines Lebensmitteldiscounters an der Schiessstraße in einer Parkbucht auf dem zweiten Parkdeck ab. Die Fahrerin verließ das Auto und betrat das Geschäft, um einzukaufen. Währenddessen rollte das Fahrzeug aus bislang unklarer Ursache die Rampe herunter und erfasste hier einen 70 Jahre alten Mann. Dieser erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Fahrerin und drei Ersthelferinnen erlitten einen Schock und wurden durch Seelsorger betreut.

Das angeforderte Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Unfallspuren. Der Nissan wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

