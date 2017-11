POL-D: Mönchengladbach - A 52 - Tödlicher Verkehrsunfall - Motorradfahrer starb an der Unfallstelle

Düsseldorf (ots) - ***Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei Düsseldorf*** - Mönchengladbach - A 52 - Tödlicher Verkehrsunfall - Motorradfahrer starb an der Unfallstelle

Mittwoch, 16. November 2017, 0.04 Uhr

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein 53 Jahre alter Mann aus Willich mit einem Motorrad (Honda) auf der A 52 in Richtung Essen unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Mönchengladbach-Hardt wechselte er mit seiner Maschine vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Aus bislang unklarer Ursache fuhr er in der Folge nahezu ungebremst gegen das Heck eines vor ihm fahrenden Lkw. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der Tank des Motorrads beschädigt und die Honda geriet in Brand. Der 53-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 49 Jahre alte Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Düsseldorfer Polizei sicherte die Unfallspuren.

Weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten sich an das zuständige Verkehrskommissariat 1 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 zu wenden.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell