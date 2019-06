POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Polizeipräsidium Konstanz

Eine mittelschwer und eine leicht verletzte Person waren die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Samstagnachmittag um 14.00 Uhr auf der Zeppelinstraße zwischen der Einmündung Kober- und Kapellenstraße ereignete. Ein bislang unbekannter Lenker eines Pedelec fuhr auf dem Radweg in Richtung Immenstaad. Beim Überholen eines in gleicher Richtung fahrenden 53-jährigen Radfahrers kam es zum Streifvorgang, so dass beide Beteiligten stürzten. Die Ehefrau des 53-Jährigen, die ebenfalls mit dem Rad unterwegs war, erschrak durch den Vorfall derart, dass sie ebenfalls stürzte. Der 53-Jährige und seine gleichaltrige Ehefrau mussten im Klinikum behandelt werden, wobei die Frau stationär aufgenommen wurde. An den Rädern entstand kein Sachschaden. Der am Unfall beteiligte Pedelec-Fahrer verließ mit einem weiteren unbeteiligten Pedelec-Fahrer die Unfallstelle, ohne die Personalien zu hinterlassen. Es soll sich hierbei um zwei 50-jährige Männer gehandelt haben, die mit Schweizer Akzent sprachen. Einer soll ein weißes und dessen Begleiter ein rotes bzw. rot-gelbes Trikot getragen haben. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel.: 07541 701-0, zu melden.

Zur Kollision eines Pkws mit einer Mülltonne kam es am 29.06.19 um 13.40 Uhr in Lipbach in der Straße Im Lenzenstein. Laut Aussage eines Zeugen fuhr die 52-jährige Lenkerin eines schwarzen Audi A6 mit Schweizer Zulassung auf der L 207 von Markdorf in Richtung Lipbach. Bereits in Markdorf soll sie beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr Zeppelin- /Riedheimerstraße in die Zeppelinstraße den Bordstein gestreift haben. Anschließend sei sie immer wieder auf die linke Fahrbahnseite gekommen sein, so dass der Gegenverkehr ausweichen oder stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. In Lipbach bog die 52-Jährige nach rechts in den Kreisverkehr Tannenriedweg ein und verließ diesen in die Straße Im Lenzenstein. Hierbei kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mülltonne, wobei glücklicherweise kein Sachschaden entstand. Bei der Unfallaufnahme konnten Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen Alkoholeinfluss bei der Dame feststellen. Weiterhin verhielt sie sich gegenüber den Beamten äußerst unkooperativ und beleidigend. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Beleidigung eingeleitet. Ihr Führerschein wurde zu den Akten genommen. Zeugen, insbesondere entgegenkommende Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise der Dame gefährdet wurden, werden gebeten mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel.: 07541 701-0, Kontakt aufzunehmen

