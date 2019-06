POL-KN: Meldung aus dem Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Vor dem Hintergrund der Festnahme der deutschen Kapitänin Carola Rackete in Italien kam es am Samstagabend zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr zu einer Demonstration im Stadtgebiet von Konstanz. Etwa 60 Personen zogen in polizeilicher Begleitung auf der Schottenstraße über die Fahrradbrücke zum Herosepark, wo eine Abschlusskundgebung stattfand. Am Rande des Demonstrationszuges wurde durch einen unbeteiligten 51- Jährigen der sog. Hitlergruß gezeigt. Er konnten durch die Polizei ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

