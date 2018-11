POL-PDTR: Einbruch in Baumarkt

Idar-Oberstein (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Samstag, 24.11.2018, 20.20 Uhr bis Montag, 26.11.2018, 07.30 Uhr nach Einschlagen einer Fensterscheibe in einen Baumarkt in der John-F.-Kennedy-Straße in Idar-Oberstein ein. Die Täter zerstörten mit brachialer Gewalt mehrere Türen innerhalb des Verwaltungsbereich und verschafften sich so auch Zutritt in den eigentlichen Markt. Innerhalb des Marktes suchten sich die Täter sodann schweres Werkzeug wie Abbruchhammer, Trennschleifer, Hebelwerkzeug etc. zusammen und begaben sich an einen Tresor innerhalb des Gebäudes. Nach Aufhebeln mehrerer Schließfächer versuchten sie auch einen Tresor mit brachialer Gewalt zu öffnen. Dies misslang jedoch. Die Täter flüchtet sodann mit dem Bargeld aus den Schließfächern. Auf Grund des durch die Täter verursachten Sachschadens dürfte der Gesamtschaden nach ersten Schätzungen im Bereich eines unteren fünfstelligen Eurobetrages liegen. Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/568670 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.

