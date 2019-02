Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190227 - 233 Frankfurt-Bockenheim: Unbekannte/r fährt Fahrradfahrerin an und ergreift die Flucht - Polizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots)

(em) Am Freitag, den 22.02.2019, hat ein/e Unbekannte/r nach einem Unfall Fahrerflucht begangen. Die Frankfurter Polizei sucht nun Zeugen.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr in der Ginnheimer Landstraße. Die/Der Unbekannte war mit einer weißen Limousine mit Stufenheck unterwegs. Auf der Höhe der Hausnummer 49 bog das Fahrzeug aus der dortigen Ausfahrt nach rechts auf die Straße ab. Dabei kollidierte der Pkw mit einer 23-jährigen Fahrradfahrerin. Unbeirrt setzte die/der Unbekannte die Fahrt in Richtung Süden fort, ohne sich um die junge Frau zu kümmern.

Die 23-Jährige hat sich leicht verletzt.

Wer hat Beobachtungen gemacht und/oder kann Angaben zu dem Fahrzeug sowie der Fahrerin bzw. dem Fahrer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069/755-11200 entgegen.

