Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots)

Leutkirch

Arbeitsunfall

Schwere Verletzungen zog sich ein 20-Jähriger am Samstag um 10.30 Uhr bei Abbrucharbeiten an der Geschwister-Scholl-Schule im Öschweg 5 zu. Nach derzeitiger Sachlage streifte der Fahrer eines Minibaggers eine Begrenzungswand, so dass diese auf den Geschädigten stürzte. Er wurde von den Arbeitskollegen geborgen und im weiteren Verlauf zur intensivmedizinischen Versorgung in das Klinikum verbracht.

Wangen

Unfallflucht

Ein schwer verletzter Motorradfahrer und Sachschaden in Höhe von 7000.- Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagvormittag um 11.15 Uhr auf der L320 zwischen der Einmündung nach Deuchelried und Eggen ereignete. Ein unbekannter Pkw-Lenker fuhr in Richtung Ratzenried und überholte in einem Waldstück trotz Gegenverkehr zwei in gleicher Richtung fahrende Radfahrer. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste die entgegenkommende Fahrerin eines VW-Polos bis zum Stillstand abbremsen. Ein unmittelbar hinter ihr fahrender 60-jähriger Motorradfahrer erkannte die Situation zu spät, prallte auf das Heck des VW und zog sich dadurch schwere Verletzungen zu. Der Unfallverursacher entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Die Radfahrer waren zum Zeitpunkt der polizeilichen Unfallaufnahme ebenfalls nicht mehr anwesend. Zeugen, insbesondere die beiden Radfahrer werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Kißlegg, Tel.: 07563 9099-0, zu melden.

