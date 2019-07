Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 01.07.2019

Konstanz (ots)

Verbotenes Kraftfahrzeugrennen

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden von einer zivilen Polizeistreife der Verkehrspolizeidirektion Sigmaringen mehrere Beschleunigungsrennen von zwei in der Schweiz wohnhaften Fahrzeugführern festgestellt. Die Männer im Alter von 24 und 25 Jahren befuhren mit ihren hochmotorisierten Pkw gegen 01.00 Uhr die A 81 in Fahrtrichtung Stuttgart. Auf Höhe der Raststätte "Hegau West" fuhren sie nebeneinander, bremsten parallel ab, um ihre Fahrzeuge anschließend stark zu beschleunigen. An der Anschlussstelle Geisingen verließen die beiden Pkw-Führer die Autobahn und fuhren auf die A 81 in Richtung Singen auf. Anschließend führten die beiden Männer mehrfach Rennen durch. Diese Abläufe konnten teilweise durch die Beamten im zivilen Fahrzeug beobachtet und dokumentiert werden. Als die Fahrzeuge gestoppt und kontrolliert werden sollten, flüchteten die Fahrer in unterschiedliche Richtungen. Dem Fahrer des Mercedes-Benz konnte bis Gottmadingen gefolgt und der abgestellte Pkw schließlich in einer Sackgasse aufgefunden werden. Beamten der Polizeihundeführerstaffel gelang es, die zu Fuß flüchtigen Fahrzeuginsassen kurze Zeit später festzustellen und festzunehmen. Das zweite Fahrzeug, ein BMW, wurde durch die bereits verständigte Schweizer Grenzwache gegen 03.00 Uhr am Grenzübergang Thayngen angehalten und die Insassen festgenommen. Beide Fahrzeuge wurden zu Vorbereitung der Einziehung beschlagnahmt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

