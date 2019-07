Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Lichtental - Kind mit Auto kollidiert

Baden-Baden, Lichtental (ots)

Ein 8 Jahre altes Kind ist am Montagmittag in der Hildastraße mit einem Auto kollidiert und hat sich hierbei leichte Verletzungen zugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen rannte der Junge gegen 12:40 Uhr von einem Schulgelände zwischen zwei geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn, wo es von einem in Richtung Stadtmitte herannahenden Fiat leicht erfasst wurde. Der 8-Jährige wurde vor Ort von Einsatzkräften des Rettungsdienstes medizinisch behandelt und konnte danach in die Obhut seiner Mutter gegeben werden. Ein Sachschaden dürfte nicht entstanden sein. /wo

