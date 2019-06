Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Beim Abbremsen gestürzt

Stadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Pedelec-Fahrerin am Montag bei einem Unfall in Stadtlohn erlitten. Die 79-jährige befuhr gegen 18.10 Uhr die Straße Markt in Richtung Stegerstraße, als von rechts aus der Neustraße ein 21-jähriger Stadtlohner über die Straße Markt in Richtung Rathaus fahren wollte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremsten beide stark ab. Dabei kam die Stadtlohnerin zu Fall und verletzte sich.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell