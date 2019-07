Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Thuja-Hecke abgebrannt, Hinweise erbeten

Baden-Baden (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Bühl ermitteln seit Montagabend wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung und bitten in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung. Kurz nach 18.30 Uhr stand in der Grabenstraße eine vier Meter lange Thuja-Hecke in Flammen. Ein Zeuge hatte kurz vor Ausbruch des Feuers einen etwa 10-jährigen Jungen in verdächtiger Weise beobachtet. Möglicherweise steht er mit der abgebrannten Hecke in Verbindung. Einsatzkräfte der Feuerwehr Steinbach waren schnell mit einem Löschzug zur Stelle und haben den Brand gelöscht. Dennoch dürfte ein Sachschaden von etwa 400 Euro entstanden sein. Wer Hinweise zur Entstehung des Feuers oder zu der für den Brand verantwortlichen Person geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer: 07223 99097-0 an die Ermittler des Polizeireviers Bühl. /wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell