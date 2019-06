Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Zwei Radfahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt

Weiterer Radfahrer als Zeuge gesucht

Kleve (ots)

Am Sonntag (23. Juni 2019) gegen 12.30 Uhr fuhr eine 42-jährige Frau aus Bedburg-Hau mit einem Fahrrad auf dem Radweg der Albersallee in Richtung Triftstraße. Ein 40-jähriger Mann aus Kleve war mit einem Rennrad hinter der 42-Jährigen unterwegs. Als er die 42-Jährige überholen wollte, bog sie nach links in Richtung Krankenhaus ab. Beide Radfahrer stießen zusammen und verletzten sich bei dem Sturz leicht. Sie ließen sich beide anschließend in der Ambulanz des Krankenhauses behandeln.

Ein unbekannter Radfahrer oder eine Radfahrerin war auf dem Radweg der Triftstraße in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Er oder sie wird als Unfallzeuge gesucht und gebeten, sich bei der Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell