Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wohnhaus gerät in Brand

Bewohner wurden durch zufällig aufmerksam gewordene Polizeibeamte evakuiert

Emmerich am Rhein (ots)

Am Sonntag (23.06.2019) gegen 16 Uhr kehrte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Emmerich von einem Einsatz zur Polizeiwache zurück. Vor der Polizeiwache im Bereich des Großen Walls nahmen die Beamtin und der Beamte Brandgeruch wahr und entdeckten bei näherer Nachschau eine Rauchentwicklung, die aus dem Dachgeschoß eines Wohnhauses am Großen Wall unmittelbar gegenüber der Polizeiwache kam. Mit Unterstützung einer zufällig vorbeifahrenden Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei betraten die Beamten/-innen das Gebäude und konnten sowohl im Erdgeschoss als auch im Dachgeschoss jeweils einen Bewohner warnen und das Wohnhaus evakuieren. Inzwischen stand das Dachgeschoss lichterloh in Flammen. Im zur Burgstraße hin gelegenen Nachbarhaus wurde ebenfalls eine Bewohnerin angetroffen und evakuiert, bevor die Flammen auch auf den Dachstuhl dieses Gebäudes übergriffen. Die Löscharbeiten durch die alarmierte Feuerwehr gestalteten sich schwierig, weil die Flammen immer wieder aufloderten. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (19.30 Uhr) dauerten die Löscharbeiten noch an. Personen kamen aufgrund des unverzüglichen Einschreitens der Polizeibeamten/-innen nicht zu Schaden. Die Sachschadenshöhe dürfte im sechsstelligen Eurobereich liegen. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Die beiden Bewohner aus dem Wohnhaus, in dem sich der Brandherd befand, wurden durch das Ordnungsamt der Stadt Emmerich anderweitig untergebracht.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell