Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Ladendiebstahl - Fahrer des Fluchtfahrzeugs ohne Führerschein

Worms (ots)

Eine 73-jährige Wormserin konnte am gestrigen Donnerstag im WEP des Diebstahls überführt werden. Sie wurde um die Mittagszeit vom Ladendetektiv dabei beobachtet, wie sie ein Kurzarmhoodie in der "Mister Lady" Filiale an sich nahm und ohne zu bezahlen die Kasse passierte. Danach begab sie sich auf den Parkplatz und wollte dort in das Auto ihres Ehemannes einsteigen, der bereits auf sie wartete. Vom Ladendetektiv angesprochen, räumte die Beschuldigte die Tat ein. Zudem konnten noch mehrere Kleidungstücke aus unterschiedlichen Geschäften bei ihr aufgefunden werden. Auch dort hatte die Frau zuvor ohne zu bezahlen zugegriffen. Der Wert des gesamten Diebesgutes beläuft sich auf etwa 80 Euro. Die Kleider wurden von den hinzugerufenen Polizeibeamten sichergestellt und an die jeweiligen Geschäfte zurückgegeben. Schließlich stellte sich noch heraus, dass der Fahrer des "Fluchtfahrzeugs" ohne Führerschein unterwegs war. Dieser wurde dem 75-jährigen Wormser wegen diverser Verkehrsverstöße bereits im Oktober 2018 entzogen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-120

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell