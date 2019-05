Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Versuchter Einbruch in Bäckereifiliale

Worms (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum heutigen Mittwoch in eine Bäckereifiliale in der Hagenstraße einzubrechen. Gegen kurz nach 02:00 Uhr gelangten sie über den unverschlossenen Innenhof auf die Rückseite des Gebäudes und hebelten dort die stählerne Hintertür zur Backstube auf. Im Gebäude versuchten sie sich an einer weiteren Tür, wodurch die Alarmanlage ausgelöst wurde. Schließlich ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute unerkannt vom Tatort. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Worms unter der Rufnummer 06241-8520 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-120

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell