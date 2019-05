Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Handtasche gestohlen - Zeugen gesucht

Worms (ots)

Eine 75-jährige Wormserin wurde am gestrigen Montag, gegen 16:45 Uhr, Opfer eines vermeintlich Hilfsbereiten. Die Frau hatte gerade ihre Einkäufe im WEP erledigt und war dabei diese in den Kofferraum ihres Autos zu laden. Als sie gerade eine Kiste Bier aus dem Einkaufswagen heben wollte, bot ein Passant seine Hilfe an. Er packte den Kasten in den Kofferraum und verschwand dann schnellen Fußes. Wie sich später herausstellte, war die große Hilfsbereitschaft nur ein dreistes Ablenkungsmanöver. Der Mann hatte die Situation genutzt und die Handtasche der Geschädigten entwendet. Darin befanden sich diverse Scheckkarten, Führerschein, Personalausweis, mehrere hundert Euro Bargeld und Bargeld. Der Täter wurde von der Geschädigten als 170cm groß, 40 Jahre alt und hellhäutig beschrieben. Er soll hellbraune Haare und ein rundes Gesicht haben. Er sprach deutsch mit polnisch/russischem Akzent. Hinweise nimmt die Polizei Worms unter der Rufnummer 06241-8520 entgegen.

