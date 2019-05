Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Erneuter Einbruch in Tiergarten Worms

Worms (ots)

In der Nacht auf Sonntag den 05.05.2019 kam es erneut zu einem Einbruch in den Wormser Tiergarten. Die Täter gingen mehrere Objekte auf dem Gelände an, darunter das Café, den Kassenbereich und die Kasse des Kinderkarussells sowie Lagerräume und das Verwaltungsgebäude. Entwendet wurde hier augenscheinlich vor Allem Bargeld aus den diversen Kassen. Die Tatortaufnahme erfolgte durch Beamte der Kriminalpolizei Mainz. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-120

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell