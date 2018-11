POL-PDPS: Sachbeschädigung an Pkw

Zweibrücken (ots) - Sachbeschädigung an Pkw

Wie erst jetzt zur Anzeige gebracht wurde, zerkratzte ein unbekannter Täter im Zeitraum vom 09.11.2018, 12.00 Uhr bis 10.11.2018, 10.00 Uhr einen schwarzen Skoda-Superb, der in der Richard-Wagner-Straße in Höhe des Anwesens Nr. 1 abgestellt war. An dem Wagen wurde fast die gesamte rechte Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2.500 EUR. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) bitte um Zeugenhinweise zu der Tat.

