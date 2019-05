Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall und entfernt sich

Worms (ots)

Ein 75-jähriger Wormser streifte gestern, kurz vor 13 Uhr mit seinem PKW in der Gaustraße ein geparktes Auto und stieß beim Einparken gegen ein Weiteres. Anschließend, so hat es ein Zeuge beobachtet, habe er seinen Wagen in der Parklücke stehen lassen und sei unbekümmert in seine nahegelegene Wohnung gegangen. Der Fahrer wurde durch eine Polizeistreife zu Hause mit 1 Promille Atemalkohol angetroffen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Sachschaden ca. 10000 Euro.

