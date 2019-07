Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Hinweise nach Einbruch erbeten

Zell am Harmersbach (ots)

Unbekannte Einbrecher sind in der Nacht auf Montag durch ein eingeschlagenes Fenster in eine Gaststätte in der Hauptstraße eingestiegen. Zeugen waren kurz vor 3:30 Uhr durch Scheibenklirren auf den Einbruch aufmerksam geworden und wandten sich über Notruf an die Polizei. Im Lokal galt das Augenmerk der Diebe den darin aufgestellten Geldspielautomaten. Mit der Beute aus drei aufgehebelten Glückspielgeräten verschwanden die illegalen Eindringlinge unerkannt in der Nacht. Bei den Ganoven soll es sich um zwei dunkel gekleidete Männer gehandelt haben, beide bekleidet mit einer Mütze. Einer davon soll dunkelhäutig gewesen sein. Eine umgehende Fahndung durch Beamte des Polizeireviers Haslach verlief im Sande. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Rufnummer: 07832 97592-0 erbeten. /wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell