POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 01.07.2019

Pfullendorf (ots)

-- Verhaftung eines Exhibitionisten

Am 05.06.2019 und am 14.06.2019 zeigte im Stadtgebiet Pfullendorf ein zunächst unbekannter männlicher Täter jeweils einer Frau seinen Penis vor. In einem der Fälle berührte der Täter die Frau auch unsittlich. Aufgrund des hierdurch bestehenden Verdachts der exhibitionistischen Handlungen und der sexuellen Belästigung wurden durch den Polizeiposten Pfullendorf, das Kriminalkommissariat Sigmaringen und die Staatsanwaltschaft Hechingen unverzüglich umfangreiche Ermittlungen durchgeführt. Diese führten zu einem schnellen Ermittlungserfolg und es konnte ein 35 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Sigmaringen als dringend Tatverdächtiger identifiziert werden, welcher auch bereits einschlägig strafrechtlich in Erscheinung getreten war. Gegen ihn wurde durch die Staatsanwaltschaft Hechingen bei der zuständigen Haftrichterin des Amtsgerichts Hechingen Haftbefehl erwirkt. Der Beschuldigte wurde aufgrund dessen verhaftet und nach Invollzugsetzung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Sollten weitere Personen entsprechend belästigt worden sein, wird gebeten, dass diese sich mit dem Polizeiposten Pfullendorf (Tel. 07552/20160) in Verbindung setzen.

Engel, Erster Staatsanwalt u. Pressesprecher, Tel. 07471/944214

