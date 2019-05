Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - 13-Jährige durch Cityroller schwer verletzt, Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am Sonntagnachmittag, dem 26.05.2019, ist eine 13-Jährige bei der Skaterbahn in der Elmshorner Straße in Pinneberg schwer verletzt worden. Das Mädchen hielt sich um 14:20 Uhr auf der Skaterbahn auf, auf der auch andere Kinder spielten und mit ihren Skateboards herumfuhren. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gerieten einige Kinder in Streit. Ein Kind soll mit einer Glasflasche geworfen haben, die auf der Bahn in Scherben zersprang. Im weiteren Verlauf schlug plötzlich eine unbekannte Person der 13-Jährigen mit einem Cityroller ins Gesicht, wodurch sich das Mädchen schwer verletzte und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden musste. Das Polizeirevier Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Insbesondere sucht die Polizei nach einem 10-12 jährigen Jungen, bekleidet mit einem weißen Helm, einer grauen Hose und schwarzen Schuhen, er ist Brillenträger. Dieser Junge soll mit der Tat in Zusammenhang stehen. Das Polizeirevier ist unter der Telefonnummer 04101-2020 zu erreichen.

