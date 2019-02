Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190208 - 146 Frankfurt-Bundesautobahn 648: Fußgänger auf der Autobahn erfasst

Frankfurt (ots)

(mc) Heute Morgen in der Frühe kam es auf der BAB 648 in Richtung Frankfurt zwischen den Anschlussstellen Rebstock und Katharinenkreisel zu einem schweren Verkehrsunfall.

Gegen 05:20 Uhr kollidierte ein Opel Insignia mit einem Fußgänger auf der Autobahn, der mit lebensbedrohlichen Verletzungen nach Eintreffen von Polizei und Rettungskräften ins Krankenhaus verbracht werden musste. Warum der 31-jährige Mann sich auf der Autobahn aufhielt, ist noch ungeklärt. Erste Hinweise deuten im Augenblick darauf hin, dass der Wohnsitzlose alkoholisiert gewesen sein könnte.

Der 49-jährige Frankfurter Pkw-Fahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt.

Erst gegen 09:30 Uhr konnte die Fahrbahn nach der Vollsperrung wieder freigegeben werden.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

