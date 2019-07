Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

-- Bingen

Verkehrsunfall

Vermutlich, weil sich ein 22-jähriger Peugeot-Lenker am Montag gegen 19.00 Uhr am Ortseingang von Hitzkofen wegen einer im Fahrzeug herumfliegenden Biene erschrocken hatte, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Der junge Fahrer blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug und der Leitplanke entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Mengen

Betrugsversuch

Eine 63-jährige Frau erhielt am Dienstag gegen 09.00 Uhr einen Telefonanruf von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter. Dieser teilte mit, dass von ihrem Computer eine Warnmeldung an die Firma Microsoft eingegangen sei und bat sie, zur Behebung des Problems, Zugang über einen Fernzugriff zu erlauben. Um die Schadsoftware zu entfernen und um eine neue Lizenz auf den Computer zu laden, wurde die 63-Jährige aufgefordert, Guthabenkarten für ein Internet-Softwareportal im Wert von 300 Euro zu kaufen und die Codenummern mitzuteilen. Bei dieser Aufforderung wurde die Frau skeptisch, beendete das Telefonat und verständigte die Polizei. Aus diesem Grund rät die Polizei: Seriöse Unternehmen nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf. Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. Paypal) heraus. Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.

Krauchenwies

Verkehrsunfall

Ein schwer verletzter Leichtkraftradlenker und ein Schaden von rund 1.500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am heutigen Mittwoch gegen 06.45 Uhr in der Hauptstraße ereignet hat. Eine 22-jährige Opel-Lenkerin parkte auf der linken Fahrbahnseite entgegen der Fahrtrichtung und übersah beim Losfahren einen aus Richtung Bahnhofstraße entgegenkommenden 16-jährigen Leichtkraftradfahrer. Der junge Motorradfahrer wurde bei der Kollision schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Kratzer

07531/995-1016

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell