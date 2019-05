Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Fahrzeugführer unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Bad Kreuznach (ots)

Am 05.05.2019, um 20:41 Uhr, wurde im Schwabenheimer Weg, in Bad Kreuznach, ein 55jähriger Führer eines Pkw durch Polizeibeamte angehalten und kontrolliert. Im Rahmen dieser Kontrolle entstand der Eindruck, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1.29 Promille. Bei einer im Anschluss durchgeführten Durchsuchung konnte noch eine kleine Menge Haschisch bei dem 55jährigen Mann aufgefunden werden. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest ergab schließlich, dass der Mann ebenfalls unter Drogeneinfluss stand. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen gab der Fahrzeugführer dann auch noch an keinen Führerschein zu besitzen.

Die Beamten ordneten nach Abschluss der Kontrolle die Entnahme einer Blutprobe an und eröffneten ein Strafverfahren gegen den 55jährigen.

