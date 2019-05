Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

55585 Niederhausen, Am Stausee (ots)

Am Sonntag, den 05.05.2019, gegen 15.15 Uhr, wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Niederhausen verletzt. Der 55-jährige Fahrer des Krades befuhr die Ortsdurchgangsstraße in Richtung Oberhausen. Kurz vor dem Ortsausgang bremste ein vor ihm fahrender Autofahrer an einer Engstelle ab. Der Zweiradfahrer nahm die Situation zu spät war, fuhr auf den PKW auf und kam zu Fall. Der Mann aus dem Landkreis Freundenstadt zog sich durch den Zusammenstoß eine Fraktur am Armgelenk zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der PKW-Fahrer klagte nach dem Unfall über Rückenschmerzen, der Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-100

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell