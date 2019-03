Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Neustadter Straße, 26.3.19, 19.30 Uhr Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Landau (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am 26.3.19, gegen 19.30 Uhr ein Radfahrer in Landau, in der Neustadter Straße leicht verletzt. Ein 32-jähriger Pkw-Fahrer bog als Linksabbieger von der Neustadter Straße in die Zufahrt zum dortigen REWE-Parkplatz ein. Hierbei übersah er den im Gegenverkehr auf dem Radweg in nördlicher Richtung fahrenden 30-jährigen Radfahrer. Es kam zur Kollision bei der sich der Radfahrer leicht verletzte.

