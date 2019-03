Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau/B10 - Polizei Edenkoben kontrolliert das Nachtfahrverbot auf der B10

Bild-Infos

Download

Landau/B10 (ots)

Weil die Beladung in Philippsburg zu lange dauerte und das Transportgut rechtzeitig nach Belgien verbracht werden musste, ordnete gestern Abend um 22.40 Uhr der Chef seinem ungarischen Fahrer die Fahrt über die B10 an. Neben einem Bußgeld in Form einer Sicherheitsleistung in Höhe von 100.- Euro musste der 59-jährige Fahrer wenden und die B 10 in Richtung Autobahn verlassen. Der Transportunternehmer, der die Fahrt anordnete und sich dadurch einen Wettbewerbsvorteil versprach, muss mit einem Gewinnabschöpfungsverfahren rechnen. Es wird dabei geprüft, ob der Verfall des gesamten Transporterlöses angeordnet wird. Gegen 23.40 Uhr wurde ein 36-jähriger LKW-Fahrer aus Polen angehalten. Er war unterwegs von Österreich in Richtung England. Da auch er keine Genehmigung vorweisen konnte, musste auch er neben der gebührenpflichtigen Sanktionierung die B 10 verlassen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell