Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Auffahrunfall mit Leichtverletzten

Bad Bergzabern (ots)

Am Dienstag, 26.03.19, gegen 09:45 Uhr, befuhr die Fahrerin eines Fiat Tipo die Kapeller Straße in Richtung Kreisel am SBK. Aufgrund eines in der Kapeller Straße abgestellten Fahrzeugs musste die 37-Jährige die Geschwindigkeit verringern. Der nachfolgende 48-jährige Fahrer eines VW Touran bemerkte dies zu spät und fuhr infolge zu geringen Sicherheitsabstandes auf. Hierbei erlitt die Fahrerin des Fiat Tipo leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 3100.- Euro.

