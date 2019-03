Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Großfischlingen - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Großfischlingen (ots)

Weil eine 21-jährige Kleinbusfahrerin - von Edesheim kommend - die Vorfahrt an der Kreuzung L507/L542 bei Großfischlingen missachtete, kam es gestern Morgen kurz nach 7 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Verursacherin sowie der aus Richtung Essingen kommende Unfallgegner verletzt wurden. Durch den heftigen Aufprall wurde das Fahrzeug des 63-Jährigen in einen Feldweg geschleudert. Beide erlitten diverse Prellungen und HWS und mussten sich in ärztliche Hilfe begeben. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell