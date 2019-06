Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Gaststätte - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen von Dienstag, 11.06.19, auf Mittwoch in eine Gaststätte in der Basler Straße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten sie mehrere Türen von einem angebauten Nebengebäude her auf und verschafften sich dann Zutritt zu der Gaststätte. Hier wurden Behältnisse aufgebrochen, durchsucht und Bargeld entwendet. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-500, sucht Zeugen, denen in der Nacht auf Mittwoch, vermutlich in den früheren Morgenstunden, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Basler-, Kirchstraße oder des Aicheleknotens aufgefallen sind.

Kj

