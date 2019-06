Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Einbruch in den Schwimmbadkiosk - Bier gestohlen - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

In den Kiosk des Schwimmbades in Stühlingen sind Unbekannte in der Nacht zum Dienstag, 11.06.2019, eingebrochen. So wie es aussieht, stahlen die Einbrecher drei Flaschen Bier. Die Tatzeit dürfte zwischen 04:00 Uhr und 05:00 Uhr gelegen sein. Eine Scheibe zum Kiosk wurde gewaltsam geöffnet. Durch die Öffnung gelangten der oder die Täter hinein und nahmen das Bier mit. Eine Flasche vergaßen sie noch auf dem Fußboden. Wem am Dienstagmorgen verdächtige Personen aufgefallen sind oder wer sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten Wutöschingen (Tel. 07746 9285-0) in Verbindung zu setzen.

