Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Trunkenheitsfahrt - Bierdosen im Auto

Freiburg (ots)

Mit Bierdosen im Wagen ist am Dienstagabend, 11.06.2019, ein Autofahrer in Wehr in eine Polizeikontrolle geraten. Der 42-jährige war gegen 22:50 Uhr angehalten worden. Sodann fielen den kontrollierenden Polizeibeamten Bierdosen auf dem Beifahrersitz und auf der Rückbank des Wagens auf und die Alkoholfahne des Fahrers. Eine Überprüfung ergab gut 1,2 Promille. Die obligatorische Blutprobe folgte. Einen Führerschein konnte der Kontrollierte nicht vorzeigen. Hierzu dauern die Ermittlungen noch an.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell