POL-FR: Weil am Rhein: Autodiebstahl - Zeugensuche

Am Mittwoch, 12.06.19, gegen 03 Uhr, wurde in der Blauenstraße in Weil am Rhein ein Auto entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen ließ der Fahrer seinen Wagen kurzzeitig unverschlossen und unbeobachtet, als ein bislang unbekannter Mann sich ins Fahrzeug setzte und davonfuhr. Bei dem Auto handelt es sich um einen silbernen VW Caddy mit Lörracher Zulassung. Der Mann soll südländisch ausgesehen haben, mit dunklen kurzen Haaren und einem Dreitagebart. Er soll zwischen 25 und 30 Jahren alt gewesen sein. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen, denen das Fahrzeug oder die beschriebene Person aufgefallen sind.

