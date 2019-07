Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Sperrmüll angesteckt

Medebach (ots)

Ein Hausbewohner hörte am Dienstag um 00.20 Uhr verdächtige Geräusche vor einem Haus an der Oeststraße. Bei der Nachschau sah er einen brennenden Sperrmüllhaufen. Zudem rannten zwei dunkel gekleidete Personen weg. Mit anderen Hausbewohnern konnte der Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr eingedämmt werden. Durch das Feuer wurde die Fassade des Hauses verschmutzt. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell